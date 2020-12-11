شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

استشهد مواطن فلسطيني من ذوي الإعاقة، أمس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر. وأعلنت مصادر طبية ومحلية برام الله عن استشهاد عبد الناصر وليد حلاوة ، من مدينة نابلس، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 16 أغسطس الماضي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

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