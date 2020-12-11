"أو إم إف في".. الجيش الأمريكي يكشف عن أحدث مركبة قتالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجيش الأمريكي، الجمعة، عن مركبة قتالية مأهولة اختياريا يمكن التحكم فيها عن بعد إثر نزول طاقمها يطلق عليها "أو إم إف في".
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجمعة، أن "شرائح العرض الخاصة بالمدرعة كشفت خلال فعالية نظمها الجيش الأمريكي، الأربعاء الماضي، لإبلاغ ممثلى الصناعات عن احتياجات الجيش من نظم التسليح، لتصبح خليفة مركبة برادلي القتالية".
وسيتم منح العقد الخاص بالمركبة بحلول يونيو/حزيران من العام المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 61.6 مليون دولار، لعمل التصميم الأولي، فيما تقدر القيمة الإجمالية للبرنامج، بمجرد شرائه ونشره بالكامل، بـ46 مليار دولار.
وقالت بلومبرج إن "الجيش حاليا في المرحلة الأولى من البرنامج، ومن المتوقع إصدار طلب اقتراح لعقد يونيو/حزيران، يوم الجمعة المقبل".
ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021، عند منح العقود لما يصل إلى 5 بائعين.
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