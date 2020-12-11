الغرياني مفتي أردوغان.. يدعو الليبيين للاعتذار إلى الترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

طالب مفتي الإرهاب في ليبيا الصادق الغرياني حكومة فايز السراج باسترضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جراء "الانحياز لفرنسا".

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وقال الغرياني، في مقطع فيديو نشرته فضائية يملكها وتبث من تركيا، أمس الخميس، إن زيارة فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، إلى فرنسا (19 نوفمبر) كانت بموافقة الجانب التركي، إلا أننا اكتشفنا أن أردوغان غير راض بما تقوم به ليبيا الآن من الانحياز لباريس ضد أنقرة.

وأضاف المفتي المعزول أن "إعطاء الظهر لتركيا والتوجه لخصمها فرنسا وحلفها الذي يضغط على الدول الأوروبية للسعي إلى معاقبة تركيا أمر مرفوض، والدخول في حلف معها يعتبر غدرا للحليف الذي وقف معهم، الأجدر بكم أن ترجعوا لحليفكم طوعًا وأن تعتذروا منه بعد إعراضكم عنه في الماضي".