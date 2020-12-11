شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمر حسب الخطط العسكرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.
وأشار التحالف إلى أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، لافتاً إلى التزام وجدية الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
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