شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تتوقع استمرار الانتشار السريع لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكرت السلطات الصحية الاتحادية في كندا، الجمعة، أن التوقعات على المدى الطويل تظهر استمرار الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وأعادت معظم الأقاليم العشرة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية وحدّت من التجمعات مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت تيريزا تام المديرة العامة للصحة في كندا «التوقعات على المدى الطويل بالنسبة لكندا تظهر أننا لا نزال في مسار مرتفع سريع...نحتاج الآن إلى استجابة أقوى في كل الأقاليم الكبيرة لإبطاء انتشار كوفيد-19». وأضافت أن التوقعات تشير إلى وصول عدد الوفيات إلى نحو 15 ألف حالة بحلول 25 ديسمبر/ كانون الأول. وسجلت البلاد إجمالاً 13109 وفيات و442069 حالة إصابة منذ ظهور الوباء.

وستصبح كندا في الأسبوع المقبل ثاني بلد في العالم بعد بريطانيا يبدأ في تطعيم مواطنيه للوقاية من الفيروس مع وصول أول 30 ألف جرعة من لقاح لشركة فايزر.