شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: وفرنا مليار جرعة وقاية من كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن برنامج كوفاكس، وفر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا، من إنتاج شركات رائدة، وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة إن 189 دولة تشارك في البرنامج.