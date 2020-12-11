شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

يترقب سائقو بطولة العالم للفورمولا1 وأعضاء الفرق المشاركة والملايين حول العالم انطلاق فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، حيث يسدل الستار بعد 24 ساعة على فعاليات موسم استثنائي للحدث الكبير، عندما تستضيف أبوظبي السباق الختامي .

وبالرغم من حسم لقب البطولة مبكراً لصالح البريطاني لويس هاميلتون، سيكشف سباق أبوظبي عن بعض المشاهد المثيرة المنتظرة ومن أبرزها مشاركة هاميلتون بعد أن تغيب عن سباق جائزة الصخير الكبرى بالبحرين 1 نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ولا تزال المنافسة محتدمة على مراكز المقدمة في بطولتي السائقين والصانعين، مما يبشر بمتابعة مليئة بالتشويق والإثارة تتناسب مع مجريات البطولة الحافلة بالنتائج المثيرة.

وشهدت حصة التجارب الحرة الأولى للسباق عودة هاميلتون إلى أجواء المنافسة في موقعه المعتاد مع فريق مرسيدس ،حيث توجه إلى مرسى ياس بعد تعافيه وإبراز نتيجة سلبية، ويشارك في السباق الختامي من البطولة آملًا تسجيل فوز ثالث له على التوالي في أبوظبي.

وسجل ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول الزمن الأسرع خلال الحصة بينما واجه هاميلتون مشكلة في المكابح خلال الحصة، مما استدعى عودته إلى منطقة الصيانة بعد ثلاث لفات فقط، ليسجل بعد ذلك خامس أسرع زمن بعد حل المشكلة .

أما جورج راسل، الذي حل بديلاً لهاميلتون خلال سباق عطلة الأسبوع الماضي، فقد عاد مجدداً إلى فريق ويليامز، منهياً الحصة في الموقع 16.

وتبادل كل من فالتيري بوتاس وماكس فيرستابن تحقيق الزمن الأسرع عدة مرات خلال حصة التجارب الحرة الأولى، وتصدر فيرستابن الترتيب مع نهايتها.

واحتل استيبان أو كون المركز الثالث، كما سجل السائق الألماني الشاب ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا1 مايكل شوماخر، ظهوره الأول في عالم الفورمولا 1 مع فريق هاس، بعد أن وقع مع الفريق الأمريكي عقداً لعدة سنوات.