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لكزس IS الجديدة كليّاً في الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الفطيم لكزس هذا الأسبوع سيارة لكزس IS الجديدة كليّاً طراز 2021 في الإمارات خلال عرض حصري استضافته شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لعلامة لكزس في الدولة. واستقطبت الفعالية التي أقيمت في مركز لكزس المميّز في منطقة جرين كوميونيتي ضمن مجمع دبي للاستثمار، ممثّلين من شركة لكزس، وعملاء لكزس في الإمارات، وأعضاء نادي سيارات لكزس (Lexus F Club)، وعشاق السيارات في الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين ونخبة من اخصّائيّ السيارات ذات الحضور المؤثّر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك الحضور في لحظة الكشف عن سيارة لكزس IS الجديدة والمتوفّرة بثلاث نسخ هي: لكزس IS 300 بريميير، ولكزس IS 350 إف سبورت بريستيج، ولكزس IS 350 إف سبورت بلاتينيوم. وتتوفر المركبة الجديدة بطرازاتها الثلاث في الإمارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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