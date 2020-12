شكرا لقرائتكم خبر عن لكزس IS الجديدة كليّاً في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الفطيم لكزس هذا الأسبوع سيارة لكزس IS الجديدة كليّاً طراز 2021 في الإمارات خلال عرض حصري استضافته شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لعلامة لكزس في الدولة. واستقطبت الفعالية التي أقيمت في مركز لكزس المميّز في منطقة جرين كوميونيتي ضمن مجمع دبي للاستثمار، ممثّلين من شركة لكزس، وعملاء لكزس في الإمارات، وأعضاء نادي سيارات لكزس الرياضية (Lexus F Club)، وعشاق السيارات في الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين ونخبة من اخصّائيّ السيارات ذات الحضور المؤثّر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الحضور في لحظة الكشف عن سيارة لكزس IS الجديدة والمتوفّرة بثلاث نسخ هي: لكزس IS 300 بريميير، ولكزس IS 350 إف سبورت بريستيج، ولكزس IS 350 إف سبورت بلاتينيوم. وتتوفر المركبة الجديدة بطرازاتها الثلاث في الإمارات.