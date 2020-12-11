شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 50 عاماً، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، أثناء زيارته لشقيقته في مدينة المحمدية.

وكتبت القناة الثانية المغربية عبر حساباتها في مواقع التواصل: «ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحمه الله. وداعاً صلاح».

وشكّل خبر وفاة الغماري صدمة كبيرة في المغرب، لاسيما أنه يتمتع بشعبية كبيرة، لدرجة وصلت لعمل هاشتاج عبر «تويتر»، و«إنستجرام» بعنوان «وداعاً صلاح»، وشارك فيه عدد من الفنانين والإعلاميين من بينهم سعد لمجرد، حاتم عموري، عبدالفتاح الجريني، سميرة سعيد، الدوزي، الإعلامي رشيد العلالي، وغيرهم الكثير.

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