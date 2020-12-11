بسام راضى: ماكرون منح الرئيس السيسى أرفع وسام للجمهورية الفرنسية

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى مداخلة لراديو مصر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضى، شهدت تقلده لوسام جوقة الشرف الفرنسى، وهو أعلى تكريم رسمى فى فرنسا وأرفع وسام بالجمهورية الفرنسية.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى حصل على الوسام الأعلى فى فرنسا، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وقرينته فى قصر الإليزيه، على هامش مأدبة العشاء التى أقامها الرئيس الفرنسى على شرف الرئيس السيسى.

يذكر أن وسام جوقة الشرف الفرنسى، هو أعلى تكريم رسمى من فرنسا يقلد به الملوك والرؤساء والشخصيات العالمية ممن لهم إسهامات إنسانية وتنموية لشعوبهم.