233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 10501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم الجمعة، عن مدير المعلومات الاستراتيجية في وزارة الصحة، الدكتور محمد محمود، قوله إنه وبعد إجراء 1700 فحص، تم تسجيل 233 إصابة مؤكدة.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل تعافي 39 من المصابين، فيما توفي 5 مصابين.

وأوضح أن إجمالي الإصابات وصل

بذلك إلى 10501 حالة، فيما تبلغ إجمالي حالات الشفاء 7996 حالة، والوفيات 215 شخصا.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.