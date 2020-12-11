الأمم المتحدة تتحدث عن عمليات قتل واعتقال في تيجراي

أعلنت الولايات المتحدة، عن تطور خطير مقلق بمشاركة قوات إريترية في صراع تيجراي، وإعلان الحكومة الإثيوبية إعادة لاجئين فروا من قتال تيجراي.

و تحدثت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن عمليات قتل واعتقال في إقليم تيجراي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن المفوضية تلقت عددا "هائلا" من التقارير عن قتل لاجئين إريتريين في إقليم تيجراي الإثيوبي أو القبض عليهم أو إعادتهم قسرا إلى إريتريا خلال الشهر الماضي.

وقال غراندي في بيان "إذا تأكدت هذه الأعمال فإنها تشكل انتهاكا كبيرا للقانون الدولي".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد أشارت إلى أن إثيوبيا قررت إعادة اللاجئين، الذين فروا من قتال تيجراي.

ورصدت الوكالة الأمريكية إعادة الآلاف من اللاجئين في حافلات من المخيمات الموجودة على المنطقة الحدودية مع إريتريا.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أن القوات الإريترية نشطة بصورة كبيرة في إثيوبيا، ووصفت الأمر بـ"الخطير".

وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة مؤخرًا من أن ما تردد عن استهداف اللاجئين الإريتريين، إذا تم تأكيده، "سيكون انتهاكًا كبيرًا للمعايير الدولية".

وقالت الوكالة إن سكان تيج

إريتريا، التي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها واحدة من

أكثر دول العالم قمعا، ظلت صامتة تقريبا بشأن نزاع تيجراي وهي عدو لدود لحكومة تيغراي الهاربة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة "تلقينا رسائل مقلقة من إريتريين يعيشون في الخارج وعندما نظرنا إليهم تأكدنا من أن عدة مئات من اللاجئين قد وضعوا في حافلات هذا الصباح لإعادتهم إلى منطقة تيجراي".

وتقول جماعات إغاثة إن آلاف اللاجئين الإريتريين فروا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وإلى ميكيلي عاصمة تيجراي.

وقالت الحكومة الإثيوبية إن "حركتهم غير المنظمة" تجعل من الصعب ضمان أمنهم وتقديم المساعدة لهم.

وقال البيان إن معسكراتهم مستقرة الآن وتحت "السيطرة الكاملة" لإثيوبيا ، مضيفا أن "نقل المواد الغذائية إلى المخيمات جار".

وتعتبر الحكومتان الإثيوبية وتيجراي أن الأخرى غير شرعية، نتيجة شهور من الاحتكاك المتزايد منذ تولى أبي السلطة في عام 2018 وتهميش جبهة تحرير تيجراي الشعبية التي كانت مهيمنة ذات يوم. يُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا في القتال الذي بدأ في 4 نوفمبر وهدد بزعزعة استقرار

القرن الأفريقي.

راي الذين فروا إلى السودان أكدوا أن إطلاق النار جاء من اتجاه إريتريا مع بدء الصراع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع إن رئيس الوزراء أبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي ، "أكد لي أن (القوات الإريترية) لم تدخل أراضي تيجراي".

عيش حوالي 6 ملايين شخص في تيغراي، ويعتقد الآن أن حوالي مليون شخص قد نزحوا. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن التأثير على المدنيين كان "مروعا".

وقالت الحكومة الإثيوبية هذا الأسبوع إن قواتها أطلقت النار على موظفي الأمم المتحدة واحتجزتهم لفترة وجيزة أثناء إجراء أول تقييم أمني لهم في تيجراي، وهي خطوة حاسمة في إيصال المساعدات. وقالت إثيوبيا إنهم اخترقوا نقاط التفتيش في محاولة الذهاب إلى حيث لم يُسمح لهم بذلك.

في غضون ذلك، فر ما يقرب من 50 ألف إثيوبي إلى السودان كلاجئين، وهم الآن يلجأون إلى منطقة نائية ذات موارد قليلة.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم الأمم المتحدة للاجئين للصحفيين "المجموعات الأخيرة القادمة من مناطق أعمق داخل تيجراي تصل ضعيفة ومنهكة، وأفاد البعض أنهم أمضوا أسبوعين فارين داخل إثيوبيا وهم يشقون طريقهم إلى الحدود."

وتابع بقوله "لقد أخبرونا بروايات مروعة عن توقيفهم من قبل الجماعات المسلحة وسرقة ممتلكاتهم. لقد أمضى الكثيرون وقتًا في الاختباء في الحقول والشجيرات لتجنب رصدهم".

وأتم قائلا "بدون الوصول إلى إثيوبيا، لا يمكننا التحقق من هذه التقارير المزعجة".