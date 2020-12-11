بريطانيا تسجل 21672 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل21672 إصابة جديدة بكورونا اليوم مقابل 20964 أمس الخميس، و424 حالة وفاة مقابل 516 الخميس.

ورصدت بريطانيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا في الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، وفقا لروسيا اليوم.

ويشار إلى أن بريطانيا سجلت أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا منذ 3 أسابيع. ووصل إجمالي عدد المصابين نحو 1.8 مليون شخص منذ بدء الوباء.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 63506 أشخاص.

وتشير معطيات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إلى أن نسبة

الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا في انجلترا كانت تنخفض خلال الأسابيع الأخيرة، لكن عدد الوفيات المتعلقة بكوفيد-19 في انجلترا وويلز في ارتفاع للأسبوع الـ 12 على التوالي.

وخلال الأسبوع الماضي تم تسجيل انخفاض في عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، لكن وتائر الانخفاض كانت أقل مما هو عليه في الأسابيع السابقة.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا

المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.