صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح ميزانية الدفاع، اليوم الجمعة، التي يبلغ حجمها 740 مليار دولار، والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن معارضته لها وهدد باستخدام حق الفيتو ضدها.
وينص مشروع القانون البالغ 740 مليار دولار، على وجه الخصوص على توسيع العقوبات ضد خطي أنابيب الغازالروسي "التيار الشمالي2" و"التيار التركي"، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض حظر على التعاون بين الجيش الأمريكي والروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد تركيا لاستيرادها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس -400" وإجراءات أخرى موجهة ضد روسيا، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وبشكل عام يقضي قانون الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة للبنتاغون، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.
وفي 3 ديسمبر وافق الكونغرس الأمريكي على تشديد القيود على المشروع بعقوبات تطال شركات التأمين ومؤسسات إصدار التراخيص.
وهدد الجانب الأمريكي الشركات التي تعمل في تركيب أو تحديث معدات اللحام على السفن من العقوبات في حال انخراطها في المشروع الروسي الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على عقوبات ضد التيار الشمالي2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.