سفير السعودية في اليمن: الشعب اليمني سيجني ثمار اتفاق الرياض

قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، يوم الجمعة، في تغريدة على "تويتر" إن "الشعب اليمني سيجني ثمار اتفاق الرياض".

و أكد آل جابر، أن "اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن والاستقرار"، وفقا لروسيا اليوم.

ويأتي ذلك بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن،

أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات، تسير حسب الخطط العسكرية".

وكان مصدر مسؤول في التحالف أكد الخميس، استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض،

بعد التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية

أفادت روسيا اليوم، في وقت سابق اليوم ببدء انسحاب القوات الحكومية من مدينة شقره في محافظة أبين جنوب شرق اليمن، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.