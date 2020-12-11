- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2020 7:35 مساءً
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران رفع تخصيب اليورانيوم يهدف لترويع المجتمع الدولي. وقال بومبيو: “إيران لم تقدم أي مبرر تقني لسبب حاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى”.
وأضاف: “خفض إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا يقربها من امتلاك سلاح نووي”. ولفت إلى أن إيران عرقلت لعامين جهود تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما طالب المجتمع الدولي بمواصلة ضغطه الاقتصادي والدبلوماسي لعزل إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: على المجتمع الدولي مواصلة ضغطه لعزل إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.