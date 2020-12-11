التهريب الدولي للمخدرات.. الأمن المغربي يوقف فرنسيا من أصل جزائري تبحث عنه سلطات بلاده

‎أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “توتير” أن الشخص الموقوف مبحوث عنه من قبل السلطات الفرنسية للاشتباه في ارتباطه بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وأشارت المديرية إلى أن عملية التوقيف تدخل في إطار التعاون الأمني الدولي الذي يربط الأمن المغربي مع الأنتربول الدولي.