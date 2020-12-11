شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين من نابلس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طفلين فلسطينيين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القرية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين محمد رجا عويس، ويوسف عويس، خلال تواجدهما على أطراف القرية.

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