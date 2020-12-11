'فيفا' يعلن عن المرشحين النهائيين لجائزة الافضل

2020-12-11 | 20:03
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الثلاث مرشحين النهائيين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2020.
فيفا كان أعلن قبل أسبوعين عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2020، والتي شهدت تواجد 11 لاعباً.
وأعلن فيفا قبل قليل عن تقليص القائمة من 11 لاعبًا لـ ثلاثة لاعبين يتنافسون على الجائزة، وهم الثلاثي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
يُذكر أنّ الاتحاد الدولي كان قد ألغى حفلته لتوزيع جوائز الأفضل لهذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتراجع عن القرار ويعلن عن إقامة الحفل بمدينة زيورخ 17 كانون الاول الجاري.
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