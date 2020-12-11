الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قضت المحكمة الدستورية في النمسا اليوم الجمعة، برفع الحظر الذي فرضته البلاد على انتحار المرضى بمساعدة آخرين.
ومع ذلك، أكدت المحكمة العليا أن قتل شخص بناء على طلبه أو طلبها سيظل غير قانوني.
وقد طلب العديد من المواطنين من القضاة إلغاء القواعد الحالية. ومن بينهم رجل يبلغ من العمر 56 عاماً طريح الفراش يعاني من تصلب متعدد وغير قادر على الانتحار دون مساعدة خارجية.
وهناك طبيب يود المساعدة في مثل هذه الحالات دون أن يواجه عواقب قانونية ومهنية.
وقضت المحكمة بأن الحظر الشامل الحالي "ينتهك الحق في تقرير المصير".
وقال القضاة إنه يجب احترام القرار الحر للمرء بإنهاء حياته.
بيد أن رئيس المحكمة كريستوف جرابينوارتر اعترف بأن قرارات المرضى يمكن أن تعتمد أيضاً على عوامل خارجية مثل وضعهم الاقتصادي، ومدى حسن رعايتهم.
وشدد على أن هناك حاجة لكي تضمن القوانين والسياسات حصول المرضى على الدعم الكافي.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء النمساوي يبيح انتحار المرضى بمساعدة آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.