قرقاش: اتفاق الرياض أهم خطوات التعامل مع الأزمة اليمنية

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية.
وأكد التحالف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف. وشدد على التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.
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