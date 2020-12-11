شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دواء بيولوجي لعلاج إكزيما الأطفال من عمر 6 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كشف رئيس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2020)، الدكتور خالد النعيمي عن إطلاق دواء بيولوجي لعلاج إكزيما الأطفال من عمر 6 سنوات، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ويتميز الدواء الجديد بأنه يمكن إعطاؤه للأطفال دون الحاجة لفحوصات طبية مسبقة، وبنسبة فاعلية عالية جداً، للحالات الشديدة والمزمنة، مشيراً إلى أن الدواء حصل أخيراً على تصريح وزارة الصحة، وتم الإعلان عنه بالمؤتمر.

ولفت إلى أن المؤتمر شهد أيضاً إطلاق بعض أجهزة الليزر المبتكرة للتجميل، في مجال طب الأمراض الجلدية والتجميل، إضافة إلى بعض الأودية تطلق لأول مرة بالمؤتمر.

وقال الدكتور فراس حمدان، استشاري طب التجميل بمدينة دبي الطبية وأحد المتحدثين بالمؤتمر: «يوجد حماس واستعداد عند الناس للعودة لممارسة الحياة الطبية، وتوجد زيادة في عمليات التجميل، ومن أبرز الجراحات التجميلية في الوقت الحالي تجميل الوجه».

وأضاف: إن ارتداء الكمامات كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» ساعد على عمليات تجميل الوجه، حيث تساعد الكمامات على عدم معرفة أن الشخص قام بعملية تجميل، لأن آثار العملية تختفي خلف الكمامة.

وأشار الى أن الجلسة الطويلة في المنزل خلال الأشهر الماضية، أدىت الى زيادة عمليات نحت الجسم وتحسين القوام للعودة الى ماقبل «كورونا»، موضحاً أن عمليات نحت الجسم تكون عن طريق شفط الدهون وشد الجلد بالأجهزة.

وذكر أن العمليات في زمن كورونا أكثر لدى النساء، حيث يستحوذن على 70 % من إجمالي عمليات التجميل مقابل 30 % للرجال، لافتاً الى أن السياحة العلاجية لطب التجميل نشطت خلال العام الجاري رغم الجائحة، حيث فضل الكثير من سكان الإمارات اجراء عمليات التجميل داخل الدولة بدلاً من السفر للخارج.