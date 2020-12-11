شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» تطلق مخيمها الشتوي الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن إطلاق الموسم الثاني من مخيمها الشتوي «بطل الهلال» بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر - جنيف، ووزارة التربية والتعليم في الدولة وأكاديمية الإعلام الجديد.

وأكدت الهيئة أن أنشطة المخيم الشتوي ستتواصل لمدة أسبوعين بدءاً من الأحد 13 ديسمبر حتى يوم 24، يتعرف خلالها المشاركون الى ثقافة العمل الإنساني وفق معايير عالمية ويمكنهم تطوير مهاراتهم في الخدمة المجتمعية.

وأوضحت أن الفئة العمرية للأطفال من 8 سنوات إلى 14 سنة، فيما تبلغ تكلفة المشاركة 550 درهماً سيتم توجيهها لدعم طلاب العلم المتعففين داخل الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن المخيم يقدم 20 ورشة للطلاب تساعد الأطفال على التعرف الى عالم التطوع والعمل الإنساني وفق المعايير الدولية.

ولفتت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى أن الورش تتضمن تعريف الطالب ببعض المفاهيم التقنية وبعض التطبيقات الخاصة بعالم الروبوت، وثقافة العمل الإنساني والتي يعرضها خبراء دوليون من الاتحاد الدولي للعمل الإنساني، وتطوير مهارات الإبداع وبعض الحرف الفنية، والخط العربي، وفن الإلقاء، والجانب الصحي والغذائي.

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