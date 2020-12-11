من الكركارات.. حمدي ولد الرشيد يدعو الجزائر إلى فتح قنصليتيها في العيون والداخلة – فيديو

قال حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الجمعة، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، يشكل حدثا ينهي أوهام الانفصاليين.

وأكد ولد الرشيد، خلال مشاركته في زيارة لوفد برلمانيي حزب الاستقلال إلى منطقة الكركارات، أن الاعتراف الأمريكي سيشكل دعامة للجهود التنموية في الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيفتح أبواب المنطقة على الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعموم الدول الغربية.

ودعا ولد الرشيد المغاربة في مخيمات تندوف إلى العودة إلى الوطن، للمشاركة في التنمية المحلية، مطالبا في الوقت ذاته النظام الجزائري بالعدول عن عدائه للمملكة، بل وفتح قنصليتين له في العيون، والداخلة.

وكان الملك محمد السادس قد أجرى، أمس الخميس، اتصالا هاتفيًا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بلاغ للديوان الملكي إنه، خلال الاتصال المذكور، أخبر الرئيس الأمريكي الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية، وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة الصحراء المغربية كافة.

وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية المهمة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية في مدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، لاسيما لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية، يقول بلاغ الديوان الملكي.