شكرا لقرائتكم خبر عن "كوفاكس" يوفر مليار جرعة لقاح كورونا لدول متوسطة ومنخفضة الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن برنامج كوفاكس وفر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة إن 189 دولة تشارك في البرنامج.

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