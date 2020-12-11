اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، احباط محاولة لادخال ١٥ شخصا الى العراق بصورة غير شرعية. وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، انه "ضمن مساعيها لضبط الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ من احباط تهريب عوائل سورية وعراقية قادمة من سوريا".



واشارت الى ان عدد افراد العوائل ١٥ شخصاً عبر كان يراد تعريبهم عبر قرية السيحة التابعة الى ناحية ربيعة بقضاء تلعفر، والقي القبض عليهم وعلى القائمين بتهريبها بعد نصب كمين محكم لها"، مشيرة الى انه "تم احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم" .



كانت هذه تفاصيل خبر احباط محاولات تهريب عوائل سورية وعراقية عبر ربيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.