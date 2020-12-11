اغلاق شامل وحظر تجوال في مدن فلسطينية بسبب كورونا

شهدت محافظات فلسطينية إغلاقا شاملا وحظر تجوال صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا، فيما حذرت السلطات من فرض عقوبات على مخالفي قرار الإغلاق والحظر.
وبدأ سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، مساء أمس الخميس، تماشيا مع قرارات الحكومة الفلسطينية الأخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، أعلن الاثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الـ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.
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