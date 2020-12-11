رسالة الحريري للسلطات اللبنانية بعد السجن لـ"عياش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاقى قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالحكم على القيادي في حزب الله سليم عياش ترحيبا لبنانيا ودعوات لتنفيذ العدالة.

واليوم الجمعة، قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي أدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 وأدى الى سقوط 22 قتيلاً و226 جريحاً.

وأبرز ردود الأفعال على الحكم جاءت من قبل، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي دعا السلطات اللبنانية للقيام بواجبها.

وكتب على حسابه على تويتر قائلا "العدالة الدولية اصدرت حكمها في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والعقوبة التي انزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ وعلى السلطات القضائية والامنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص".

كذلك كان موقف لابن الحريري، رجل الاعمال بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر" حيث كتب: "بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة إغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري نطالب الدولة اللبنانية بإعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة المزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحدا".

واكتفى النائب السابق، فارس سعيد، بالتوجه إلى حزب الله قائلا عبر حسابه على "تويتر": "إلى حزب الله بعد الحكم على سليم عياش... استتروا".

بدوره وضع وزير العدل السابق، أشرف ريفي، صورة لعياش مرفقة بتغريدة على "تويتر" مستشهدا بالآية القرآنية الكريمة: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلّكم تتّقون".

واليوم أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق القيادي في حزب الله سليم عياش بتهمة اغتيال الحريري.

وبعد ست سنوات من المحاكمة كانت المحكمة أصدرت في 18 أغسطس/آب حُكماً اعتبرت فيه أنّ عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".

وذلك في مقابل تبرئة المحكمة متهمين ثلاثة آخرين ينتمون لحزب الله، وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة، وبسبب رفض الحزب تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها "مسيسة" ويرفض الاعتراف بها.