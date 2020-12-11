ملاحقة المغردين.. "الحمدين" يقمع حريات القطريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار إعلان كاتب صحفي تأييد حكم حبسه على خلفية تغريدات له، عاصفة غضب قطرية.

وأكد نشطاء ومغردون غاضبون أن هذا الأمر يثبت تناقضات النظام الذي يزعم احترام حرية الرأي، ويطارد القطريين على خلفية آرائهم.

كما أعرب مغردون قطريون عن دهشتهم من أن يتم هذا الأمر مع أحد المؤيدين للنظام الحاكم في البلاد، متسائلين عن مصير المعارضة.

وتساءل مغردون عن الديمقراطية وحرية الرأي المزعومة في قطر، متهمين نظام "الحمدين" الحاكم بالكيل بمكيالين، وإثارة الفتن في الخارج عبر "الجزيرة" وأخواتها بزعم حرية التعبير، وقمع الحريات في الداخل بحجة عدم إثارة الرأي العام.

واعتبروا أن مطاردة المغردين مؤشر على ضعف النظام، وأن أي دولة تهتز من تغريدة، فإن أساسها مهزوز.

وكان فيصل محمد المرزوقي وهو كاتب قطري، مؤيد قوي للنظام، انتقد في تغريدة له إدارة البورصة إبان أزمة كورونا.

وقال المرزوقي في تغريدة على تويتر مارس/آذار الماضي: "الانهيار مستمر وإدارة البورصة كالحمار يحمل أسفارا".

ولاقت التغريدة آنذاك تفاعلا على خلفية الهبوط الكبير والمتواصل للبورصة القطرية، بين مؤيد للتصريحات وآخرين يحذرونه من مضمونها وأنها قد تجلب له الأذى.

ورغم تأييد المرزوقي للنظام إلا أنه كشف- دون أن يقصد - جرائم بالجملة ومشاكل كثيرة يعاني منها الحمدين.

ففي رده على أحد المتابعين له حول سبب تعليق الكويت للتداول بينما مستمر في قطر، قال: "إدارة بورصة الكويت غير تشعر أنها إدارة مستقلة، وتنظر لمصلحة المساهمين ما في أنتظر تليفون ولا تعليمات".

قبل أن يتلقى أول تهديد مبطن من حساب يدعى "دكتور قطر" الذي كتب في تعليق: "أنصحك امسح.. واعتذر ".

واليوم الجمعة، تفاجأ القطريون بتغريدة للمرزوقي يعلن فها: "بكل أسف، وصلني اليوم خبر تثبيت حكم محكمة الاستئناف بشأن تغريدة سابقة".

وأضاف: "السجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، مصادرة الحساب، غرامة 30 ألف دولار".

استياء واسع

وأعرب مغردون عن استيائهم الواسع من التحقيق مع أي شخص على خلفية آرائه، متسائلين عن الاحترام المزعوم لحرية التعبير في قطر.

وكتب حساب يدعى "الجندي المجهول": "أعتقد من أول أولويات مجلس الشورى المنتخب القادم إلغاء أو تعديل جميع القوانين اللي تخص حرية الرأي أو التعبير".

بدوره، قال حساب يدعى حماد الهبابي "هل كانت التغريدة تستحق هذا كله، المفترض أننا في بلد يدعم الحريات؟".

من جانبه، تساءل حساب آخر: "هل من المفروض الواحد يدرس قانون قبل أن يغرد ليتجنب البهدلة في المحاكم؟".

وأضاف: "انتقاد وزارة خدمية تقوم على خدمة عامة أمر عادي، فأنت لم تنتقد مثلا وزارة الخارجية أو سياسات الدولة حتى يكون هناك مبرر لهذا الحكم المجحف".

وفي يونيو/حزيران الماضي، كتب المرزوقي: "الكثير من القضايا أو حتى الإشكاليات مع بعض الجهات يمكن حلها بالكلام الطيب.. هذا ما ينقص العلاقات العامة لبعض الجهات.. أسلوب التخويف والتهديد يعكس تورطا مبطنا، كما أنه لا يصدر من جهة محترمة".

وانضم المرزوقي إلى تويتر في عام 2011 ويملك 194 ألف متابع على صفحته الشخصية.

قانون قمع الحريات

دخل حيز النفاذ في ٢٠ يناير/كانون الثاني الماضي، قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفته بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

