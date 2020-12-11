إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: الإسراع في ترخيص عقار "فايزر" ضد "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الجمعة أنها ستسرع في منح إذن طوارئ لاستخدام اللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الذي تنتجه شركتا (فايزر) الأمريكية و(بيونتيك) الألمانية وبدأ استخدامه بالفعل في بريطانيا.

وقالت الإدارة الغذاء والدواء وهي الجهة المسؤولة عن حماية الصحة في الولايات المتحدة في بيان إنها أبلغت (فايزر) بأنها ستعمل بسرعة على إتمام وإصدار إذن الاستخدام الطارئ للقاح (فايزر - بيونتيك).

وأضافت أنها أخطرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وبرنامج الإدارة الامريكية للاستجابة للفيروس (وارب سبيد) لتنفيذ خططهما في توزيع اللقاح في الوقت المناسب مشيرة إلى أن هذا القرار صدر بالاغلبية في اجتماع ضم لجنتها الاستشارية أمس الخميس.

من جانبه نشر وزير الصحة الأمريكي اليكس أزار بيان إدارة الغذاء والدواء على حسابه الرسمي على موقع (تويتر) مؤكدا في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي) الامريكية قيام الإدارة بإبلاغ (فايزر) بعزمها الإسراع في إصدار ترخيص اللقاح.

وتعد إدارة الغذاء والدواء الامريكية الجهة المسؤولة عن حماية الصحة العامة في الولايات المتحدة من خلال ضمان سلامة وفعالية وأمان الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والمنتجات البيولوجية الأخرى للاستخدام البشري والأجهزة الطبية.