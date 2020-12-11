انتشار أمني في شوارع غزة تطبيقا لقرار الإغلاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شرعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة بالانتشار في شوارع القطاع اليوم الجمعة لتطبيق قرار الإغلاق المشدد الذي يستمر حتى صباح الاحد، طبقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء اليوم الجمعة.

وقال علي النادي، مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، أن مدراء الشرطة في المحافظات يتابعون تطبيق قرار حظر التجوال بدءاً من الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الخميس وحتى السابعة صباح الأحد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكد أن الإغلاق سيكون شاملاً ومُشدداً ولن يسمح فيه بالحركة إلا لمركبات الشرطة والأمن والصحة والبلديات وعمال النظافة وشركة الكهرباء والصيدليات في نطاق مُحدد.

وأضاف:" لن يتم التهاون مع أي مواطن مُخالف لقرار الإغلاق وحظر التجوال، وسيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة تسجيل ست حالات وفاة و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بعد اجراء ( 1726 ) فحصا مخبريا.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة ستة مواطنين في المشافي جراء إصابتهم بكورونا ليرتفع العدد الكلي للوفيات منذ مطلع آذار/ مارس الماضي إلى 175 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 730 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين الى 17425 .

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 27434 إصابة.