شكرا لقرائتكم خبر عن ألكسندر: لاعبو الظفرة قدموا أداء تكتيكياً رائعاً والتعادل مستحق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعرب الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة عن فخره بأداء لاعبيه الذي قادهم إلى التعادل بدون أهداف مع مضيفهم شباب الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري التي جمعتهما على أرض استاد راشد الجمعة، وشكرهم على تطبيقهم لخطته التي وضعها للمباراة حرفياً فنجحوا في حرمان شباب الأهلي من التسجيل خلال الـ97 دقيقة مجمل وقت المباراة.

وأضاف: «تعلمنا من أخطائنا أمام شباب الأهلي في مباراة كأس رئيس الدولة، وقد تحدثت مع اللاعبين حول هذه الأمور حتى لا تتكرر، وعندما نلعب أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي وخلال 97 دقيقة من غير أن تسنح له فرص، فهذا يعني أننا قمنا بعمل كبير جداً، ونجحنا في الحصول على نقطة مستحقة، كما سبق أن فعلنا مع الوحدة والجزيرة، رغم أننا لعبنا أمام شباب الأهلي بدون 5 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، والجول مزدحم جداً خلال هذه الفترة ويجب أن ننسى هذه المباراة ونفكر في المباريات القادمة».

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