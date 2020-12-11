شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يزيد الاكتشافات الأثرية في بريطانيا.. كنز ذهبي بأحرف زوجات الملك هنري الثامن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف المتحف البريطاني عن كنز ذهبي من عملات الأسرة المالكة تيودور بإحدى حدائق المنازل في بريطانيا، والتي تظهر الأحرف الأولى من زوجات الملك هنري الثامن، وهن كاثرين أراجون وآن بولين وجين سيمور، والتي تعود إلى القرن الـ15 في منطقة نيو فورست في هامبشاير؛ إذ لجأ البريطانيون إلى حدائق منازلهم للبحث عن العملات الذهبية في فترة الإغلاق، وأشار المتحف إلى العثور على 47 ألف قطعة أثرية في حدائق المنازل منذُ بدء الجائحة، وكشف المتحف أن الإغلاق الأول وحده في شهر مارس/آذار تم فيه العثور على 6251 قطعة أثرية، وتضمنت الاكتشافات أثاثاً رومانياً وختم أسقف وعملات ذهبية وفضية.

وقال المتحف، إن عائلة في منطقة نيو فورست عثرت وحدها على 63 قطعة نقدية ذهبية وعملة فضية واحدة وجميعها تعود إلى حقبة عهد إدوارد الرابع وحتى هنري الثامن.

وقال باري كوك، أمين العملات المعدنية في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث في المتحف: إن وضع الأحرف الأولى لزوجات الملك هنري الثامن أمر مثير للاهتمام.

وأضاف كوك أن قيمة العملة الواحدة في تلك الحقبة تعادل 24 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 14 ألف جنيه اليوم.

وعثر رجل آخر أثناء الإغلاق في أولد باسينج هامبشاير، على أثاث روماني من سبائك النحاس، يعود تاريخه إلى حوالي 200 ميلادي.

ووجد عالم آثار ختماً من القرون الوسطى مصنوعاً من سبائك الرصاص باسم ديفيد أحد أسقف سانت أندروز.

وأعلن المتحف البريطاني عن تسجيل 81602 اكتشاف أثري في عام 2019 بزيادة قدرها أكثر من 10000عن عام 2018.

وقالت وزيرة الثقافة كارولين دينناج: ضاعفت عمليات الإغلاق في بريطانيا من الاكتشافات، وكشفت القوة التي كانت تتمتع بها بريطانيا في تلك الحقبة.