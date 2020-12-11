مقتل اثنين من الجيش التركي في شمال سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من عسكرييها، اليوم الجمعة، في هجوم إرهابي شمال محافظة الحسكة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية :"نتيجة للهجوم قتل النقيب ياسين كورت والرقيب أوغوزخان أنار. سيتم نقل جثمانهما إلى وطنهما. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للانفجار، أصيب عشرات الأشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي".
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