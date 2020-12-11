كواليس العثور على قنبلة مدفونة في الرمال بالتجمع

قال مصدر أمني إنه تم العثور على قنبلة مدفونة بالرمال داخل كمبوند خاص بمنطقة التجمع.

وأضاف المصدر، لموقع ”القاهرة 24″، أن عمال الكمبوند هم من عثروا على القنبلة، وقاموا بإبلاغ الموقع وتم إبلاغ رجال المباحث، كما تم فحص القنبلة وتفكيكها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، عثر عامل نظافة، فجر اليوم، على جسم غريب بين المتحف ومجلس الدولة بمنطقة الدقي، تحديدًا بين متحف محمد محمود خليل والمبنى الخلفي للمجلس “مدخل الجراج”.

وكان الهيكل مثبتًا أسفل سلة القمامة، وأثناء تنظيف السلة اشتبه عامل القمامة بجسم غريب، وبالاقتراب ارتاب منه، ما دعاه لإلقائه على الأرض وأبلغ ضابط المرور الموجود للإبلاغ، وعلى الفور حضرت قوات المفرقعات لبحث هذا الجسم الغريب، وتبين أنه هيكل قنبلة خالٍ من المتفجرات.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على قنبلة يدوية من المخلفات القديمة بمنطقة التجمع الأول، وتم الاستعانة بخبراء المفرقعات، وبفحصها تبين أنها قنبلة يدوية لا توجد بها مادة مفجرة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من العاملين بموقع عمل إنشائى بالتجمع الخامس، يفيد العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم الاستعانة بخبراء المفرقعات، وتبين من خلال فحص الجسم الغريب أنه عبارة عن قنبلة يدوية، لا تحتوى على أى مادة متفجرة وأنها من مخلفات قديمة وتظهر عليها علامات الصدأ. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تم التحفظ على القنبلة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة التحقيق.