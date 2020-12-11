شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ووزير العدل وأعضاء البرلمان فى عزاء والد النائب أحمد السجينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، لمقر دار المناسبات بمجمع الشيخ زايد الاسلامى بمدينة الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر لتقديم واجب العزاء فى وفاة الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر.

كما حضر العزاء عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب مصطفى بكرى، والنائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، والدكتور مجدى مرشد.

وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الثلاثاء الماضى : "إنا لله وإنا إليه راجعون" انتقل إلى رحمة الله شهيد الواجب المهنى الأستاذ الدكتور جمال السجينى استشارى الأمراض الصدرية، وتم تشيع الجنازة بمسجد المواساة بالإسكندرية .

ويتقدم ”الخليج 365”، بخالص العزاء لأسرة الدكتور جمال السجينى، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وللأسرة خالص الصبر والسلون.