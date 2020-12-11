منظمة الصحة العالمية تعاين تفشي مرض مجهول في مدينة هندية

وصل خبيران من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة إلورو الهندية لمعاينة حالات مرضية غريبة، حيث عانى 593 شخصا من مرض مجهول تفشى في المدينة، وفقا لقناة "تايمز ناو" التلفزيونية المحلية.

يأتي ذلك إثر تفشي مرض غير معروف في مدينة إلورو ومحيطها يوم الأحد الماضي.

وشملت الأعراض المرضية، نوبات صرع في غضون ثلاث إلى خمس دقائق، وفقدان الذاكرة في غضون دقائق، ونوبات إغماء مفاجئة، وصداع، وآلام في الظهر.

إلى ذلك تم إرسال فرق من الأطباء من المعهد الوطني للتغذية ومعهد التكنولوجيا الكيميائية ومعهد الهند للعلوم الطبية إلى المدينة لتحديد سبب المرض.

ويقوم المختصون باختبار عينات دم وبول المرضى، وكذلك دراسة عينات من الطعام والماء، للوقوف على المرض الغريب.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، إن سبب المرض الغامض يمكن أن يكون التسمم بالرصاص والنيكل، الذي تم العثور على آثار له في الماء والحليب. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أن هذه بيانات أولية ومن الضروري انتظار نتائج الدراسات الإضافية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن منطقة غرب جودافاري، وعاصمتها إيلورو، تعاني من مشاكل مياه الشرب.

المصدر: نوفوستي