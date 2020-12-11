إيطاليا تنفي إصابة وزيرة الداخلية بفيروس كورونا

سيف اليزيد - نفت إيطاليا، اليوم الجمعة، إصابة وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة أن الفحوص أثبتت أن إصابة الوزيرة، التي أعلن عنها الاثنين الماضي، غير صحيحة، مضيفة أن نتيجة الاختبار الروتيني الأول كانت خاطئة.

وقالت الوزارة، اليوم، إن الوزيرة لم تصب مطلقاً بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات الجزيئية التي تمت يومي الأربعاء والخميس كانت سلبية، مشيرة إلى أن الوزيرة ستستأنف العمل من مكتبها يوم غد السبت.

كانت لامورجيزي واثنان آخران من أعضاء مجلس الوزراء انسحبوا عقب النتيجة الإيجابية المزعومة إلى عزل منزلي بسبب الإصابة، وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.

وكانت الوزيرة علمت بالنتيجة الأولى الخاطئة خلال اجتماع حكومي.

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