رسمياً.. دبي تعتمد نظام العمل عن بعد في المؤسسات التابعة لحكومة الإمارة

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آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2020 6:25 مساءً
دبي تعتمد نظام العمل عن بعد
غرّد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، معلناً عن اعتماد نظام العمل عن بعد، في المؤسسات التابعة لحكومة الإمارة.
وكتب حمدان: “اعتمدنا نظام العمل عن بعد في حكومة دبي، وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي”.
وأضاف: “نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكراً جديداً، وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة”.
يذكر أن نظام العمل عن بعد، تم اعتماده في بعض المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات، كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعلن حكومة دبي عن اعتماده رسمياً واستمرار العمل به.
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