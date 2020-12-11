امنيات بالشفاء العاجل.. مدير عام السومرية يتابع الحالة الصحية للصحفي عماد العصاد

اعرب مدير قناة السومرية عمار طلال، عن امنياته بالشفاء العاجل للصحافي العراقي عماد العصاد على اثر اجراء عملية جراحية ليده في العاصمة الاردنية عمان.

وتتابع الاوساط الاعلامية الحالة الصحية للعصاد بعد تعرضه لاصابة بعد حادث تعرض له.

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