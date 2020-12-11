ميمي يكشف سبب تألقه مع السيلية

2020-12-11 | 17:00
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أكد الدولي العراقي مهند علي " ميمي" هداف شواهين السيلية أن التحضيرات لمباراة فريقه أمام فريق قطر في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاحد المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد ضمن مباريات الأسبوع التاسع من دوري النجوم QNB، جاءت بطريقة جيدة وكل اللاعبين جاهزين وهدفنا تقديم الوجه الأفضل للفريق، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.
وأشار ميمي في بيان للنادي إلى أن "الانتصار الذي حققه السيلية على حساب الدحيل في الجولة الماضية يعد فوزاً مهماً للشواهين الذين خاضوا مباراة في غاية الصعوبة أمام فريق قوي يمتلك لاعبين على أعلى مستوي من المهارة والخبرة".
وقال ميمي عن سر تألقه مع شواهين السيلية: "سبب تألقي مع السيلية هو الراحة النفسية، أشعر بالراحة هنا ومع زملائي في الملعب، مؤكدًا أنه يحظى بمعاملة رائعة من جانب الجميع سواء اللاعبين والكادر التدريبي وإدارة النادي وبفضل ذلك تأقلم سريعاً مع الفريق مما ادى الي ظهوره في مستوى مميز مع السيلية".
وعن رغبته في تحقيق لقب هداف الدوري هذا الموسم قال: "التتويج بلقب هداف الدوري القطري حلم وطموح كل لاعب ولذلك أسعى له بقوة من اجل تحقيق ذلك الحلم وتسجيل عدد كبير من الأهداف مع السيلية في مباريات دوري النجوم، وأتمنى أن أواصل هز الشباك في المواجهة القادمة أمام فريق قطر".
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