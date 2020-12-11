لطيفة رأفت: الغماري هاتفني يوما واحدا قبل رحيله

نعت الفنانة لطيفة رأفت الصحافي الراحل، صلاح الدين الغماري، الذي جمعتها به علاقة طيبة، جعلتها تتلقى اتصالا منه، قبل يوم واحد من رحيله.

وكشفت لطيفة رأفت أن الغماري اطمأن على وضعها الصحي، يوما واحدا قبل وفاته، وذلك بعدما أعلنت خبر إصابتها بفيروس كورونا، وقضائها فترة في المصحة، بسبب ذلك.

وقالت رأفت عبر أنستغرام: “ما ألمني هو سؤاله عني، ودعواته لي بالصحة، هاتفني البارحة للاطمئنان على صحتي”.

وتمنت رأفت الرحمة للغماري، الذي فارق الحياة، ليلة أمس الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة، جعلت المغاربة وسط حالة من الصدمة.