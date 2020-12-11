حارس أمن يستعمل سلاحه لتوقيف سيارة شخص في حالة سكر في العيون

استعمل حارس أمن، يعمل في ولاية أمن العيون، سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مساء أمس الخميس، إذ أطلق رصاصة نارية، استهدفت العجلة المطاطية لسيارة خفيفة، تسبب سائقها في حادثة سير عمدية، نتيجة حالة السكر، التي كان عليها، مع إلحاق إصابات بدنية بموظفي شرطة، وخسائر مادية بممتلكات عامة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن السائق المخالف، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد اصطدم بسيارة شرطة النجدة، بسبب حالة السكر المفرطة، التي كان عليها، وألحق بها خسائر مادية، قبل أن يعمد إلى محاولة الفرار، ومغادرة مسرح الحادثة، مما كان سببا في إصابة أربعة شرطيين بإصابات جسدية متفاوتة الخطورة.

وأضاف البلاغ نفسه أن حارس أمن يعمل ضمن طاقم سيارة النجدة اضطر إلى استخدام سلاحه الوظيفي، واستهداف العجلة المطاطية لسيارة المشتبه فيه، ما أسفر عن تحييد الخطر، الناتج عنه، وتوقيفه، إذ وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية.