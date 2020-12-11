الصحة الامريكية تحدد موعد الترخيص للقاح فايزر

قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، الجمعة، إن موافقة الولايات المتحدة على اللقاح التجريبي ضد COVID-19 من شركة فايزر يجب أن تصدر في غضون أيام.

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