شكرا لقرائتكم خبر عن إيلين ديجنرس تعلن إصابتها بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

أعلنت مقدمة برنامج «The Ellen DeGeneres Show»، إيلين ديجنرس، الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بحسب ما أعلن حساب البرنامج عبر «تويتر».

وكتبت ديجنرس: «مرحباً بالجميع... أريد أن أخبركم جميعاً أن نتيجة اختبار «كوفيد – 19» إيجابية. لحسن الحظ، أشعر أنني بخير الآن. تم إخطار أي شخص كان على اتصال وثيق بي، وأنا أتبع جميع إرشادات مركز مكافحة والسيطرة على الأمراض، المناسبة. سأراكم مرة أخرى بعد العطلة. من فضلكم حافظوا على صحتكم وأمانكم».

وعاد «The Ellen DeGeneres Show» إلى الإنتاج مع بروتوكولات أمان «كوفيد – 19» المُطبقة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومع إعلانها إصابتها، تنضم ديجنرس إلى قائمة العديد من المشاهير الآخرين، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أيضاً، بما في ذلك توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون.

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