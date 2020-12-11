شكرا لقرائتكم خبر عن «غنتوت للبولو» يكسب ديربي العاصمة بسباعية ويتأهل للنهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريق غنتوت للبولو، إلى المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية في نسختها العشرين التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وجاء هذا التأهل إثر الفوز المستحق على فريق أبوظبي للبولو بنتيجة 7 / 1.5 في المباراة التي أقيمت الخميس، بالملعب 2 في نادي غنتوت بدون جمهور، ليكسب بذلك ديربي العاصمة، ويحقق فوزه الثاني منذ انطلاقة البطولة، ويكون أول الفرق المتأهلة إلى المباراة النهائية.

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة من البطولة السبت، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي أبوظبي للبولو، وابن دري للبولو، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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