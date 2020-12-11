تداول 27 سفينة بضائع وحاويات في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة بضائع وحاويات، اليوم الجمعة، تزامنًا مع تصدير 14100 طن رمل، و2246 طن كلوريد الكالسيوم، و3900 طن فوسفات و442 طن كحول.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 16044 طن قمح و22101 طن ذرة، و2388 طن فول و4200 طن أبلاكاش و21070 طن خردة، و6433 طن حديد و5291 طن عدس.

أضاف المركز الإعلامي، أن عدد الحاويات الواردة بلغ 401 حاوية مكافئة، والترانزيت 1180 حاوية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157797 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 8008 طنا.