المستندات والشروط.. تفاصيل قرض الأطباء لدعم محاربي كورونا في 5 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تواصل بعض البنوك تقديم قرض (نقدي) متخصص للأطباء باختلاف تخصصاتهم سواء جراحين أو أسنان أو بيطريين أو صيادلة، لدورهم الهام في علاج ومتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد، ومساعدتهم على تجهيز عياداتهم، أو تطويرها.

وتشترط البنوك بعض سنوات الخبرة لممارسة الطبيب مهنة الطب، كما تتباين مواصفات وتفاصيل القرض من بنك إلى آخر في قيمة القرض ونسبة الفائدة التي تعد من أبرز الأسباب التي تدخل في اختيار العميل للتعامل مع أي بنك من بينهم.

كما تحدد البنوك الحد الأدنى والأقصى للقرض، وفترة سداد القرض، والدخل الشهري للعميل، وكذلك نسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرض.

ويطلب البنك بعض المستندات للموافقة على القرض منهم بطاقة الرقم القومي سارية، وكارنيه النقابة، وشهادة مزاولة المهنة.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل قرض الأطباء (النقدي) في أهم 5 بنوك المقدمة للقرض وهي مصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول.

1 - البنك العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.

نسبة الفائدة: 22% متناقصة سنويا.

نسبة المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: من 6 شهور إلى 7 سنوات.

الدخل الشهري: تختلف حسب سنوات الخبرة.

عمر العميل: من 30 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

2 - بنك مصر:

قيمة القرض: من 25 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.

نسبة الفائدة: 17.5% متناقصة سنويا.

نسبة المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف تقديرا لدور الأطباء.

فترة سداد القرض: تتراوح بين 6 شهور إلى 7 سنوات.

الدخل الشهري: 5 الأف جنيه كحد أدنى.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

3 - بنك القاهرة:

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

نسبة الفائدة: 19% متناقصة سنويا.

نسبة المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: من سنة إلى 7 سنوات.

الدخل الشهري: تتباين حسب سنوات الخبرة.

سن العميل:من 21 عاما إلى 65 عاما.

4 - مصرف أبوظبي الإسلامي:

قيمة القرض: يصل إلى 750 ألف جنيه للاطباء، و600 ألف جنيه للصيادلة.

نسبة الفائدة: نسب عائد تنافسية طبقا لعقد المرابحة المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

فترة سداد القرض: يصل إلى 5 سنوات.

الدخل الشهري: تختلف من عميل إلى آخر حسب سنوات الخبرة

عمر العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد أخر قسط من قيمة التمويل.

5 - بنك أبوظبي الأول:

قيمة القرض: تصل إلى 750 ألف جنيه.

نسبة الفائدة: من 13.75% إلى 22.5% متناقصة سنويا.

نسبة المصاريف الإدارية: من 2% إلى 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: يصل إلى 6 سنوات.

الدخل الشهري: حسب سنوات الخبرة.

عمر العميل: من 25 عاما إلى 65 عاما.