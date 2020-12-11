شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يؤكد بأن خطوات تنفيذ الشق العسكري يسير حسب الخطط والان نبدء بالتفاصيل

أكّدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط العسكرية. وقال متحدث التحالف العقيد تركي المالكي: عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف. مشيرا إلى أن هناك التزام وجدية من الحكومة الشرعيه والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : التحالف يؤكد بأن خطوات تنفيذ الشق العسكري يسير حسب الخطط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.