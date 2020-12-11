عُمان ترحب بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل



قالت وزارة الخارجية العمانية إن السلطنة ترحب بإعلان المغرب عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتأمل في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط. واتفقت إسرائيل والمغرب أمس الخميس، على تطبيع العلاقات، في صفقة تم التوصل إليها بمساعدة الولايات المتحدة، مما يجعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب هذا العام، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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